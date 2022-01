JPMorgan senkt Ziel für Traton auf 30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 34 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der VW-Nutzfahrzeugtochter sieht Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Möglichkeit eines hohen Gewinnwachstums in den kommenden Jahren. Es gebe derzeit aber viel Unsicherheit durch viele Wechsel im Management. Das neue Führungsteam müsse zunächst Erfolge vorweisen. Er kürzte seine Gewinnerwartungen für 2022./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.