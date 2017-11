JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 27 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er schätze den freien Barmittelfluss bei dem Industriekonzern in kommenden Jahr konservativer ein als zuvor, begründete Analyst Fraser Jamieson in einer Studie vom Mittwoch die Kurszielsenkung. Im vierten Quartal dürfte das Unternehmen auf gutem Wege geblieben sein, um das bereinigte operative Gewinnziel (Ebitda) für das Gesamtjahr zu erfüllen./tih/stb Datum der Analyse: 15.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.