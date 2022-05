JPMorgan senkt Ziel für Synlab auf 17,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Synlab nach Quartalszahlen von 18,50 auf 17,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Laborspezialist habe nach einem soliden Jahresstart einmal mehr den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Grund für die darin enthaltene, unübliche Margendynamik seien diesmal aber nicht nur Corona-Tests, sondern auch das gute Wachstum des Kerngeschäfts. McDowell sieht beim Umsatz noch mehr Luft nach oben. Zum Anlagevotum sowie zum neuen Kursziel verwies er darauf, dass das Corona-Geschäft ungeachtet des kurzfristigen Rückenwinds nur wenig zur Bewertung beitrage und dass die Anleger sich angesichts der Eigentümerstruktur von Synlab sowie der damit verbundenen begrenzten Liquidität der Aktie eher zurückhielten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.