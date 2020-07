JPMorgan senkt Ziel für Swiss Re auf 94 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re nach Halbjahreszahlen von 96 auf 94 Franken gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen.Infolge der Covid-19-Pandemie hätten die Resultate die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Rückversicherer den erfolgreichen Verkauf von ReAssure bekanntgegeben. Mit diesem Verkauf sowie angesichts einer Erholung der Märkte dürfte Swiss Re finanziell denn auch weiterhin gesund dastehen. Ferner habe sich die Berechenbarkeit der Auswirkung der Corona-Krise auf das Unternehmen verbessert. Seiner Ansicht nach dürften damit mit Blick auf 2021 die Aussichten auf Preiserhöhungen gestiegen sein./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 23:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.