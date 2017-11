JPMorgan senkt Ziel für Siemens auf 123 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 128 auf 123 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das negative Entwicklung beim Gewinn je Aktie des Elektrokonzerns halte an und der Ausblick sei vernünftig aber nicht konservativ, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Freitag. Er kürzte leicht seine Gewinnschätzung für 2018 und begründete das neue Kursziel außerdem mit Anpassungen bei den Bewertungsgrundlagen. Die Aktie sei in einem teuren Marktumfeld zwar angemessenen bewertet, er wolle ihr aber weiterhin keine Kaufempfehlung aussprechen./tih/zb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.