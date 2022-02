JPMorgan senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 18,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach endgültigen Quartalszahlen von 22,00 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung habe er seine Margenprognosen für den Windanlagenbauer gesenkt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus fundamentaler Sicht zumindest sieht der Experte auf dem aktuellen Bewertungsniveau keinen Grund, die Aktie zu besitzen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 17:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.