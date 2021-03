JPMorgan senkt Ziel für Scout24 auf 70 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 83 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Bei dem Betreiber von Online-Portalen benötige die Erholung noch etwas Zeit, aber schon im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum beschleunigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So präsentiere sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt bereits in starker Verfassung. Aktienrückkäufe seien derweil ein wesentlicher Treiber für die Kursentwicklung./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 15:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.