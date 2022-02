JPMorgan senkt Ziel für Scout24 auf 67 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 70 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Online-Portalbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein beschleunigtes Umsatzwachstum, hohe Margen und die Möglichkeit einer Übernahme zum Beispiel durch Finanzinvestoren. Wegen dieser Kombination sei das Unternehmen in schwierigeren Branchenzeiten die wohl beste Wahl im europäischen Internet-Sektor. Die Aktie steht auf seiner "Analyst Focus List"./tih/ms Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 09:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 01:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.