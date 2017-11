JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen für das dritte Quartal von 40,50 auf 40,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er berücksichtige nun auch die jüngsten Stahlpreisprognosen und die Rückzahlung der Aurubis-Wandelanleihe in Aktien statt in Cash, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Er reduzierte seine Prognose für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) leicht, hob sie aber für 2018 bis 2019 wegen höherer Preisvorhersagen und günstiger Wechselkurseffekte an./ajx/stb Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.