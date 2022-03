JPMorgan senkt Ziel für Prosus auf 87 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 106 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jonathan Kennedy-Good passte seine Bewertung wegen des Ukraine-Kriegs und dem jüngsten Kursabschwung bei Technologiewerten an, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Mittelfristig hob er jedoch die starke Bilanz der Internetholding hervor, die viel Raum für weitere Investitionen gebe./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.