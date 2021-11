JPMorgan senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 26 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Finanztrends Video zu ProSiebenSat.1 Media



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Daniel Kerven zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistischer für das Werbegeschäfts des Medienkonzerns. Die Gewinnerwartungen des Markts für 2022 und 2023 erschienen zu niedrig. Die Zielsenkung reflektiere derweil eine geringere Branchenbewertung im Kosmetikbereich und nachlassendes Wachstum im Dating-Geschäft./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 02:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 06:56 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.