JPMorgan senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 22 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 28 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten geopolitischen Spannungen hätten das Risiko zunehmender Inputpreise, Unterbrechungen der Lieferkette und steigender Lebenshaltungskosten erhöht, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die JPMorgan-Ökonomen hätten ihre Wirtschaftswachstumsprognosen gesenkt, was ihn dazu veranlasse, seine Schätzungen für die TV-Werbeeinnahmen und die Gewinne (EPS) der europäischen Medienkonzerne zu reduzieren./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.