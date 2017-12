JPMorgan senkt Ziel für National Grid - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1060 auf 1040 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Im kommenden Jahr dürfte sich das operative Umfeld für britische Versorger nicht wesentlich verbessern, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des breit gestreuten Produktportfolios sei National Grid aber sein "Top Pick" in der Branche./la/ajx Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.