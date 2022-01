JPMorgan senkt Ziel für Morphosys auf 40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Finanztrends Video zu MorphoSys



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 54 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursrally im europäischen Pharmasektor sei noch nicht zu Ende, die Fundamentaldaten seien weiter positiv, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Morphosys sei attraktiv bewertet, aber die Marktschätzungen für das Krebsmittel Monjuvi in diesem Jahr seien zu hoch./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.