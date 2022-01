JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 385 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 390 auf 385 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth belässt die Papiere in seiner am Dienstag vorliegenden Studie zudem auf der "Analyst Focus List" des Hauses. Anmuth stockte seine Schätzungen für Quest-Umsätze im vierten Quartal etwas auf, nahm aber für das Werbegeschäft 2022 eine vorsichtigere Haltung ein./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 04:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.