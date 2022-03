JPMorgan senkt Ziel für Kion auf 86 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 99 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar bleibe der Gabelstapler-Konzern eine Wachstumsstory und dürfte den Sektor übertrumpfen, doch machten weiter die Margen Sorgen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte zudem seine Schätzungen mit Blick auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. /tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.