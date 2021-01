JPMorgan senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen von 14906 auf 12978 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er sehe die Aktie des Essenslieferdienstes trotz der für 2021 geplanten hohen Investitionen positiv, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn das starke Schlussquartal 2020 mit Marktanteilsgewinnen und einem hohen Wachstum habe gezeigt, dass die Investitionen sich auszahlten, wenngleich er deswegen seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2022 deutlich gesenkt habe./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.