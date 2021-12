JPMorgan senkt Ziel für Just Eat Takeaway - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 8632 auf 6527 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel sieht die europäische Internetbranche in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf 2022 an einem kritischen Punkt. Trotz starker Themen könnten gerade anziehende Zinsen eine weiter überdurchschnittliche Entwicklung zunächst verhindern, so der Experte. Den Essenslieferdienst Just Eat Takeaway zählt er aber zu seinen "Top Picks"./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 00:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 01:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.