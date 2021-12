JPMorgan senkt Ziel für Hensoldt auf 15 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 16,50 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der zivile europäische Luftfahrtsektor dürfte 2022 abheben und ein gutes Umsatzwachstum vorlegen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings hätten die Unternehmen mit höheren Anlaufkosten, Lieferkettenproblemen und den Covid-19-Folgen zu kämpfen. Die zum militärischen Luftfahrtsektor gehörenden Aktien wie Hensoldt stünden zudem unter verstärktem Druck durch den Trend zu nachhaltigen Investments./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 23:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.