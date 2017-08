JPMorgan senkt Ziel für Henkel auf 120 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 124 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Für das zweite Halbjahr könne man die Entwicklung des Konsumgüterkonzerns nur schwer abschätzen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Freitag. Für das Gesamtjahr senke sie ihre Schätzung für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis auf 2,7 Prozent. Kurstreiber seien derzeit kaum in Sicht./men/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.