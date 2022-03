JPMorgan senkt Ziel für Hellofresh auf 47 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Kochboxenversenders auf die aktive Kundenzahl im ersten Quartal habe jedoch negativ überrascht. Der Experte bleibt daher vorsichtig./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 13:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 13:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.