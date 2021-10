JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 86,20 Euro - 'Neutral'

Finanztrends Video zu Gerresheimer



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 87,10 auf 86,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die kurzfristigen Perspektiven für den Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie erschienen positiv, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten hegt der Analyst aber gewisse Zweifel, da Teile des Produktportfolios wie Standardglas schon recht etabliert und langsam wachsend seien./mis/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 22:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 01:02 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.