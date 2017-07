JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 41 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea Group nach Zahlen von 43,40 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Das zweite Quaral habe unter Berücksichtigung der jüngsten Gewinnwarnung den Prognosen des Anlagenbauers entsprochen, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Montag. Das Kursziel basiere nun auf dem Zeitraum bis Ende 2018 statt zuvor Ende 2017. Die Erwartungen an Gea seien mit hohen Risiken behaftet. Das Aufwärtspotenzial sei aber hoch./ajx/zb Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.