JPMorgan senkt Ziel für Flutter auf 17010 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter von 17190 auf 17010 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven berücksichtigt in seiner Studie nun eine schnellere Expansion des Sportwettenanbieters in den USA, die kurzfristig auf der Profitabilität lasten könnte. Langfristig blieben die Perspektiven aber gut./mis/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 18:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.