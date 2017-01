JPMorgan senkt Ziel für Fiat Chrysler auf 8,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Für FiatChrysler werde 2017 vermutlich ein Übergangsjahr, so Asumendi./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.