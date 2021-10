JPMorgan senkt Ziel für Facebook auf 390 Dollar - 'Overweight'

Finanztrends Video zu Facebook A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 450 auf 390 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Nach beträchtlichen negativen Schlagzeilen und auch, nachdem das Social-Media-Unternehmen Snap in der vergangenen Woche die Erwartungen an seine Geschäfte weiter heruntergeschraubt habe, seien die Zahlen von Facebook und auch der Ausblick dann doch etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der erwarteten Kosten für die geplante Ausrichtung des Social-Media-Konzerns auf jüngere Nutzer kappte er allerdings seine Ergebnisschätzungen und damit auch das Kursziel./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 04:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 04:20 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.