JPMorgan senkt Ziel für ExxonMobil auf 81 US-Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ExxonMobil vor Zahlen zum zweiten Quartal von 92 auf 81 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Phil Gresh senkte in einer Studie vom Donnerstag seine Prognosen für den Ölpreis. Das Förderkartell Opec und die Ölschieferproduzenten in den USA dürften das Angebot weiterhin hoch halten. Auf mittlere Sicht sei deshalb der Spielraum für Wachstum oder Aktienrückkäufe gering. Gresh reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Ölkonzerns ExxonMobil./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.