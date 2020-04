JPMorgan senkt Ziel für Eni auf 8,50 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 9,50 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Trotz der niedrigen Ölpreise dürften die europäischen Ölkonzerne ihre Dividenden für das erste Quartal nicht senken, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance/Risiko-Verhältnis des Sektors sollte sich kurzfristig aber verschlechtern. Zu den am besten positionierten Unternehmen gehörten Total und BP./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 22:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 00:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.