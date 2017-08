JPMorgan senkt Ziel für ElringKlinger auf 13 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis in diesem Jahr leicht gesenkt, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Freitag. Für das Risiko, dem sich der Autozulieferer beim Umschwung zur Elektromobilität ausgesetzt sieht, belege er die Aktie mit einem Abschlag von 10 Prozent, so der Experte./men/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.