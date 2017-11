JPMorgan senkt Ziel für ElringKlinger - Bleibt 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen für das dritte Quartal von 13 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Bei dem Autozulieferer gebe es mittelfristig nur sehr begrenzte Anzeichen für eine Erholung des Geschäfts, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Wegen der hohen Abhängigkeit von Motoren und Getriebesystemen, schleppenden Einsparungen in der Produktion und einer mangelhaften Barmittel-Generierung bleibe er bei seiner negativen Einschätzung der Aktie./tih/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.