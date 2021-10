JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 535 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 595 auf 535 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst David Perry reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnprognosen (EPS) für einige europäische Fluggesellschaften. Dabei berücksichtigte der Experte höhere Treibstoffkosten, die nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden könnten. Easyjet habe derweil nach der jüngsten Kapitalerhöhung eine deutlich stärkere Bilanz./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 00:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 00:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.