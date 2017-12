JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 19 Euro - Overweight

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Zwar hätten der starke Ausblick von Vodafone und die mit der Digitalisierung verbundenen Erwartungen den europäischen Telekomsektor jüngst gestützt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Ob sich diese überdurchschnittliche Kursentwicklung aber fortsetzen werde, bleibe ungewiss./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.