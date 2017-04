JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Bank auf 18 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 20 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung richte sich der Fokus nun auf das operative Geschäft des Geldhauses, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Montag. Derweil seien die Aktien zwar aktuell nicht teuer. Allerdings liege die Eigenkapitalrendite unter den Kapitalkosten, so dass es bei dem neutralen Votum für die Aktien bleibe./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.