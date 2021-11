JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 158 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero anlässlich der anstehenden Quartalszahlen zum Umsatz und Wachstum von 196 auf 158 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die zur Veröffentlichung stehenden Umsatzdaten dürften nicht so sehr im Fokus stehen wie der Ausblick und die Telefonkonferenz. Dabei hoffe er auch auf Aussagen zu den Investitionen und der Profitibalität des defizitären Lieferdienstes, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aktien attraktiv bewertet. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.