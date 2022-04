JPMorgan senkt Ziel für DWS auf 40 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen von 44 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe in Reaktion auf die Zahlen seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) der Deutsche-Bank-Fondstochter gesenkt, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Damit trage er insbesondere dem Rückgang beim verwalteten Vermögen sowie bei den Erträgen Rechnung./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 13:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.