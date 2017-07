JPMorgan senkt Ziel für BT Group auf 290 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BT Group von 330 auf 290 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Die Berufung des Managers Jan du Plessis in den Verwaltungsrat des Telekomkonzerns eröffne eine gute Gelegenheit, die Unternehmensstrategie zu überprüfen, schrieb Analyst Matthew Bloxham in einer Studie vom Mittwoch. Mittelfristig könnte dies helfen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Kurzfristig gebe es aber weiterhin Risiken für den freien Mittelzufluss (FCF), die von der BT Group nicht direkt beeinflussbar seien./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.