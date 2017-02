JPMorgan senkt Ziel für BP auf 530 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 560 auf 530 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Nach einem enttäuschenden vierten Quartal sollte der anstehende Kapitalmarkttag die Kapitaldisziplin und die langfristige Vermögensqualität des Ölkonzerns unterstreichen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag veröffentlichten Studie./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.