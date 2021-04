JPMorgan senkt Ziel für BNP Paribas auf 60 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Französische Banken dürften im ersten Quartal vor allem von einer Erholung am Kassamarkt und einer starken Unternehmenstätigkeit im Bereich Firmenkunden- und Investmentbanking-Geschäft profitiert haben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der seit Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal deutlich gestiegenen Aktienkurse der französischen Großbanken seien aber Gewinnmitnahmen möglich. Das Papier der SocGen bleibe ihr favorisierter Wert./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 13:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 13:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.