JPMorgan senkt Ziel für BNP Paribas auf 51 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Bei den französischen Großbanken seien ermutigende Trends in puncto Provisionsüberschuss und Eigenkapital festzustellen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Damit habe sich die jüngste Gewinnentwicklung krisenfester als befürchtet gezeigt./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.