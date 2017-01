JPMorgan senkt Ziel für BBVA auf 5,95 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 6,50 auf 5,95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Kurzfristig gebe es für die Spanier Gegenwind von der Währungsseite und Risiken in Mexiko sowie der Türkei, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Studie vom Dienstag. Sie hält die Aktie für fair bewertet und favorisiert Santander./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.