JPMorgan senkt Ziel für Axa auf 22,38 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu AXA



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa vor Zahlen von 22,51 auf 22,38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Der Druck auf die Ergebnisse und die Kapitalstärke des Versicherers wegen Covid-19 seien bereits hinlänglich bekannt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Fokus werde daher auf dem Kapital auf Basis der Solvency II-Regeln für Versicherer der EU liegen, die der Ermittlung der Kapitalanforderungen für das operative Risiko dienen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.