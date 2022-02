JPMorgan senkt Ziel für Auto1 auf 19,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 24,00 auf 19,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Internetwerte litten derzeit unter den Zinssorgen der Anleger und der Perspektive auslaufender Corona-Beschränkungen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In diesen volatilen Zeiten sei die Wahl der richtigen Aktie schwieriger geworden und dabei gehört Auto1 nicht zu seinen Favoriten. In seiner Studie stellte er die Bewertung für den Online-Autohändler auf ein neues Verfahren um./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 01:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 01:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.