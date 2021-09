JPMorgan senkt Unilever auf 'Underweight' und Ziel auf 3850 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 3850 Pence gesenkt.Die steigenden Kosten belasteten die Margen des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Druck auf die Umsatzentwicklung nach Jahren rückläufiger Investitionen zu. Das Ergebniswachstum (EPS) dürfte deshalb in den Jahren bis 2025 hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben und der Bewertungsrückstand der Aktie zur Konkurrenz wachsen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.