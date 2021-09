JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Neutral' und Ziel auf 98 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 98 Franken gesenkt.Die seit der Jahresmitte währende, gute Kurseentwicklung der Versicherer nach überraschend positiven Habjahreszahlen dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ergebnisdynamik (EPS), steigende Ausschüttungen an die Aktionäre und die immer noch attraktiven Bewertungen sprächen für den Sektor. Musaddi bevorzugt europäische Lebensversicherer, bei der britischen Konkurrenz und den Rückversicherern sei das weitere Aufwertungspotenzial begrenzt. Unter letzteren habe sich Swiss Re recht gut geschlagen, bei den Schweizern sehe es aber nicht nach zusätzlichen Aktienrückkäufen aus./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 16:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.