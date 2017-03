JPMorgan senkt RWE auf 'Neutral' - Ziel 13,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE vor dem Kapitalmarkttag des Versorgers von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 13,30 Euro gesenkt.RWE dürfte am 28. März bestätigen, dass der Spielraum für Dividendenzahlungen ohne Berücksichtigung der Ökostrom-Tochter Innogy aufgrund sinkender Cashflows sehr begrenzt sei, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Montag. Er hätte die RWE-Aktie sogar auf "Underweight" gesenkt, gäbe es für das Papier wegen der noch ausstehenden Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Atomsteuer nicht potenziell Luft nach oben./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.