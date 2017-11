JPMorgan senkt Philips auf 'Neutral' - Ziel 36,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 36,80 Euro gesenkt.Nach der Trennung von der Lichttechnik sei Philips nun auf Medizintechnik spezialisiert, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Freitag. Investoren in diesem Umfeld dürften sich etwas überrascht von den niedrigen Margen von Philips zeigen. Andererseits könnten sie die Papiere kaufen angesichts einer möglichen Expansion./bek/zb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.