JPMorgan senkt MTU Aero Engines auf 'Neutral' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 140 Euro belassen.In einer am Dienstag vorgelegten Studie begründete Analyst David Perry das neue Votum mit der zuletzt starken Kursentwicklung. Das erste Quartal des Triebwerkherstellers sei ebenfalls stark ausgefallen. An seinen Schätzungen für 2017 änderte der Analyst aber nichts./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.