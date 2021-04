JPMorgan senkt Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway.com von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 11423 auf 10460 Pence gesenkt.Analyst Marcus Diebel fürchtet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zunehmenden Konkurrenzdruck für den Essenslieferanten. Er bezieht sich auf einen Pressebericht, wonach UEats in Deutschland angreifen wolle. Die Kanadier würden hier zwar so schnell nicht groß, die Sorgen um härtere Konkurrenz nähmen aber zu./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 11:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 11:49 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.