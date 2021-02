JPMorgan senkt Hella auf 'Neutral' - Ziel runter auf 54 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hella nach einem Kapitalmarkttag von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 54 Euro gesenkt.Der Autozulieferer habe mit niedrigeren Wachstumserwartungen für Fahrerassistenzsysteme die Erwartungen etwas abgekühlt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf mögliche Fusionen und Übernahmen (M&A) schlage Hella nun zudem vorsichtige Töne an. Er revidiere daher seine mittelfristigen Prognosen für das Wachstum etwas nach unten. Kurstreiber, die die Aktie klar über 60 Euro steigen lassen könnten, seien kaum in Sicht./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.