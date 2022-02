JPMorgan senkt Eon auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach Erreichen des Kursziels von 12 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Vincent Ayral zweifelt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zunächst an einer weiter überdurchschnittlichen Entwicklung der Papiere, die den Versorgerindex im Vorjahr mehrfach überrundet hatten. Eon werde es in Mittel- und Osteuropa schwer haben, gestiegene Kosten weiterzugeben./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.